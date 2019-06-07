HABER /  YEREL

İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyordu! Vurulan polis şehit oldu

İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyordu! Vurulan polis şehit oldu

GAZİANTEP'te, iki grup arasındaKİ kavgayı ayırmak isterken vurularak ağır yaralanan 39 yaşındaki polis memuru, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kolejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında Çarşamba gecesi iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipte yer alan polis memuru 3 çocuk babası Ekrem Kurtoğlu (39), kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kurtoğlu, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede şehit oldu

Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan şehit polis memuru, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından ikindi vakti Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

3 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı 

Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından, serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Binali Yıldırım öne geçti! İşte yapılan son anketten bomba sonuçlar
Foto Galeri Binali Yıldırım öne geçti! İşte yapılan son anketten bomba sonuçlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
Nesli tehlikede! Türü Kastamonu'da görüldü
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den sert tepki!
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Fenerbahçe'yi Zajc kurtaracak! Somut adım Geoa'dan geldi
Fenerbahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması
Fenerbahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi
Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Rusya'dan dolara karşı dev hamle!
Rusya'dan dolara karşı dev hamle!
Fransız futbolcu Olivier Giroud: Türkiye'de bizi çok coşkulu bir ortam bekliyor
Fransız futbolcu Olivier Giroud: Türkiye'de bizi çok coşkulu bir ortam bekliyor
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Huawei ve Rusya arasında iş birliği!
Huawei ve Rusya arasında iş birliği!
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Yorumlar