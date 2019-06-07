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Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim

Depoları doldurun! Benzin ve motorinde büyük indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleştiğini açıkladı.

Fiyatlar dolar kuruna göre belirleniyor

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor.

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi.

Dolar/TL, bayramda 5,66 seviyesini gördü

Bayram öncesi 5,85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5,66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61-62 dolar civarında stabil.

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