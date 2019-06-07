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Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi

Gazprom'dan yüzde 25'lik indirim teklifi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna'ya yüzde 25'lik indirimle doğal gaz temin etmeye hazır olduklarını söyledi.

Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu'nun liderleri Viktor Medvedçuk ve Yuriy Boyko ile bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna ile Gazprom arasında yapılan doğal gaz görüşmelerine değinen Miller, "Ukrayna'ya yönelik doğal gaz satışıyla ilgili bir sözleşme, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek gazla ilgili bir sözleşmeden daha önemli." dedi.

Miller, Gazprom'un Ukrayna'ya sattığı doğal gazda indirime gidebileceklerine vurgu yaparak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.

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