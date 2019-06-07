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Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!

Soylu'dan çok konuşulacak "Kandil'de bayram namazı" çıkışı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa General Aldoğan Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Allah da şahit, takip eden kullarda şahit. 24 saatin 20 saati bu memleketin üzerimize verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Namazını Kato'da kıldık"

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Memleketimizin birliği ve beraberliğini sağlamak, çocuklarımıza musallat olan musibetleri ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Duam şudur. Bayramın birinci günü Allah nasip etti, bayram namazını daha önce teröristlerin yuvası olan, oradan tüm Türkiye'ye menalet yayılan, oradan eğitimlerini gördükleri, orada lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları Şırnak'tan Karadeniz'e kadar her yerine etki oluşturmaya çalıştıkları ve yaklaşık 2 yıldır Allah'a hamdolsun 5 vakit ezanın orada okunduğu, Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bayram namazını Kato'da kıldık.

"Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin"

Duamız şudur. Allah da şahit millet de şahit. Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin. Bu milleti, sıkıntıdan, kederden uzak tutsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

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