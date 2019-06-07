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Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!

Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!

Osmangazi'de kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki Mülayim Hastürk, ağır yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72) biranda masaya yığıldı.

Bunun üzerine Hastürk'ün durumunu gören arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri maganda kurşunu ile ilgili inceleme başlattı.

Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Biranda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rastgele ateş etti gibi duruyor" dedi. 

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