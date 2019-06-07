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Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.

MUĞLA Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Mutlu A.'nın Fethiye'de bir otelde kaldığını bilgisini aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mutlu A., Fethiye Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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