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Trump'tan Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi mesajı

Anadolu Ajansı
Trump'tan Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, Meksika'nın pazartesi gününden itibaren yüzde 5'lik gümrük vergisini ödemeye başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Meksika'ya koyacağı 'yasa dışı göçmen' vergisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika ile anlaşma yapılması durumunda, bu ülkenin üst düzeyde çiftlik ve tarım ürünü alımına başlayabileceğine işaret eden Trump, "Meksika ile anlaşmamız için ortada iyi bir şans var" değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Eğer Meksika ile anlaşma sağlayamazsak, Meksika pazartesi günü yüzde 5'lik gümrük vergilerini ödemeye başlayacak" ifadesini kullandı.

ABD'nin göçmen politikaları konusunda Demokratlara da yüklenen Trump, "Demokratlar, göçmenlik yasa tasarısı konusunda iyi ve somut hiçbir şey yapamıyorlar" görüşünü paylaştı.

Meksika'ya göçmen vergisi

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi koymuştu.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.

Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını belirtmişti.

Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıkça söyleyen ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

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