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NATO'dan Türkiye için S-400 açıklaması

NATO'dan Türkiye için S-400 açıklaması

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 tehditleri sürerken NATO'dan açıklama geldi. Orgeneral Tod Wolders, S-400'lerin NATO savunma diliyle aynı dili konuşmadığını söylerken Türkiye ile ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, S-400 hava savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışamayacaklarını söyledi. Rus yapımı S-400’lerin F-35 savaş uçaklarının yeteneklerinden yararlanmaya çalışacağını iddia etti. 

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden GLOBSEC 2019 Forum’unda konuşan NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, "S-400’ler NATO'nun birlikte çalışabileceği bir sistem değil, birlikte çalışabileceği sistemle aynı dili konuşuyor mu? NATO’da bulunan kaynaklarla iletişim kuruyor mu? Yani NATO’nun dilini kullanıyor mu? Hayır! S-400’ler, NATO’nun dilini kullanmıyor” ifadelerini kullandı. 

Wolters, S-400 hava savunma sisteminin beraber çalışması durumunda F-35’lerin yeteneklerinden yararlanacağını da iddia etti. Wolters, NATO’nun F-35 jetlerinin yeteneklerini Ruslarla paylaşmakla ilgilenmediğini vurguladı.

Ankara’nın Rus S-400’leri alma kararının NATO ile Türkiye arasındaki gerginlikleri arttırmasına rağmen Wolters, Türkiye'nin NATO’nun önemli bir stratejik ortağı olduğunu söyledi. Wolters, ittifakın Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğini umduğunu belirtti. 

Wolters’ın bu açıklaması, Avrupa ve NATO Politikaları Savunma Sekreteri Yardımcısı Vekili Andrew Winternitz’in, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ABD tarafından kabul edilemez bir risk oluşturacağını belirtmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti. 

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