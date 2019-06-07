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Binali Yıldırım canlı yayın için bakın kimi istedi!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak TV yayını için Yıldırım'ın moderatör olmasını istediği ismi açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayının kesinleştiğini detayların görüşüldüğünü söyledi. 

Bu açıklamanın ardından Yıldırım ile görüşen gazeteci Candaş Tolga Işık, Yıldırım'a program için düşündüğü moderatörü sordu. Görüşmeyi twitter adresinden duyuran Işık, Yıldırım'ın ortak TV yayını için aklından geçen ismin Uğur Dündar olduğunu açıkladı.

Dündar'dan Yıldırım'a teşekkür

Işık'ın bu tweetinin ardından bir açıklama da Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, kendisine duyduğu güven nedeniyle Yıldırım'a teşekkür etti. 

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