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Koç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 ailevi konular önemli

Koç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 ailevi konular önemli

Sizin için şanslı haftalardan bir tanesi sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 10-16 Haziran 2019 haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Sizin için şanslı haftalardan bir tanesi sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Fikirlerinizi ortaya koyduğunuz noktalarda biraz abartılı hareket edebilirsiniz.Hem özel hayatınız hem de iş ile ilgili konularda değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu fırsatlar özellikle seyahat ya da eğitimle ilgili olabilir.

Ailevi konularla ilgilenmeniz gereken bir hafta olacak. Cuma günü hem ailevi hem de kariyer alanlarınızda bazı konuların sona ermesi söz konusu olabilir. Enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Engellendiğinizi düşünebilirsiniz.

İş alanlarınız birtakım sıkıntı ve problemler ile karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu olumsuz düşüncelerden uzak durmaya özen gösterin. Bu dönemde kendinize güvenmelisiniz.

Diğer insanlardan alacağınız tavsiyeleri hayatınıza geçirebilirsiniz. Eğer eğitim, seyahat ve ticarete dayalı birtakım işleriniz varsa atacağınız adımlara ve yanılgılara dikkat edin. Güzel bir hafta diliyorum.

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