HABER /  DÜNYA

Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü

Anadolu Ajansı
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine işaret ederek, "Erdoğan'ın 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulgaristan'dan geçmesi planlanan Güney Akım doğal gaz projesinin, Avrupa'nın baskısı nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Putin, "Projenin iptal edilmesi nedeniyle Bulgaristan 3 milyar dolarlık yatırım ve binlerce kişilik istihdam kaybına uğradı. Bu, herkes için üzücü bir durumdu" diye konuştu.

Avrupa'da bazı ülkelerin kendi başlarına karar veremediklerine dikkati çeken Putin, "Bazı ülkelerin bağımsızlıkları kısıtlanıyor. Şimdi ise TürkAkım projesiyle Avrupa'ya doğal gaz sevkiyat yolları çeşitlenecek" ifadesini kullandı.

TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine vurgu yapan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Akım projesiyle kaç yıldır uğraşıyoruz? Güney Akım zaten iptal edilmek zorunda kaldı. Türkiye ile TürkAkım'ın inşası konusunda anlaştık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda proje faaliyete geçecek. Avrupalı dostlarımız isterlerse şimdi doğal gazı başka bir rotadan alacaklar."

ABD'nin, Çinli Huawei şirketini Batılı ülkelerde engellemeye ve Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurmaya çalışmasını ise 'ekonomik yağma' olarak nitelendiren Putin, "Bu sonsuz çatışmalara giden bir yol. ABD'nin siyaseti artık bir parodiye dönüştü" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih verdi
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Rus askerleri Hama kırsalındaki gözlem noktasından çekildi
Rus askerleri Hama kırsalındaki gözlem noktasından çekildi
ÖNCEKİ HABERLER
Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı
Yıldırım, İmamoğlu'nu ikiye katladı
Akaryakıtta çifte indirim!
Akaryakıtta çifte indirim!
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Ankara'da 9 yaşındaki kızı dudağından öpen adam gözaltında
Ankara'da 9 yaşındaki kızı dudağından öpen adam gözaltında
Bayram bitti! Trafik çilesi şimdiden başladı
Bayram bitti! Trafik çilesi şimdiden başladı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!
Kahvede otururken sırtına mermi isabet etti!
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Yorumlar