HABER /  GÜNCEL

Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova

Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova

Hafta sonu hayata pozitif bakmaya özen gösterin. Karşınıza gelen fırsatları olumsuz düşüncelerle kaçırmayın. 10-16 Haziran haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İBoğa burcunu sizler için yorumladı.

Haftanızı etkin bir şekilde başlatacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Vaktinizi özel hayatınıza ve çocuğunuza harcayacaksınız. Bu hafta başında eğitimsel konular daha fazla öne çıkabilir.

Maddi konularda abartılı hareketlerden uzak durmakta fayda olacak. Özellikle arkadaş çevrenizle girişeceğiniz para işlerinde dikkatli olmalısınız. Yakın çevreniz, ve akrabalarınızın sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Cuma günü ise biraz zorlayıcı olabilir. Girişimleriniz konusunda enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanacaksınız. Bazı insanların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Bu dönemde büyük girişimlerden uzak durmalısınız.

Hafta sonu hayata pozitif bakmaya özen gösterin. Karşınıza gelen fırsatları olumsuz düşüncelerle kaçırmayın. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da feci kaza! Üst geçitten düştü
İstanbul'da feci kaza! Üst geçitten düştü
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih
Soylu'dan Akşener'e "stajyer" muamelesi
Soylu'dan Akşener'e "stajyer" muamelesi
İstanbul'da akılalmaz olay İnfaza gidiyordu
İstanbul'da akılalmaz olay İnfaza gidiyordu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir anlaşması tepkisi
Türkiye'den GKRY'ye doğal gaz gelir anlaşması tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim!
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Binali Yıldırım canlı yayın için bakın kimi istedi!
Binali Yıldırım canlı yayın için bakın kimi istedi!
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Muğla Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Yorumlar