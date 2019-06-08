Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova

Hafta sonu hayata pozitif bakmaya özen gösterin. Karşınıza gelen fırsatları olumsuz düşüncelerle kaçırmayın. 10-16 Haziran haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İBoğa burcunu sizler için yorumladı.

Haftanızı etkin bir şekilde başlatacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Vaktinizi özel hayatınıza ve çocuğunuza harcayacaksınız. Bu hafta başında eğitimsel konular daha fazla öne çıkabilir.

Maddi konularda abartılı hareketlerden uzak durmakta fayda olacak. Özellikle arkadaş çevrenizle girişeceğiniz para işlerinde dikkatli olmalısınız. Yakın çevreniz, ve akrabalarınızın sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Cuma günü ise biraz zorlayıcı olabilir. Girişimleriniz konusunda enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanacaksınız. Bazı insanların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Bu dönemde büyük girişimlerden uzak durmalısınız.

Hafta sonu hayata pozitif bakmaya özen gösterin. Karşınıza gelen fırsatları olumsuz düşüncelerle kaçırmayın. Güzel bir hafta diliyorum.