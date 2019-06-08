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Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih

Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih

ABD ile Türkiye arasında gerileme neden olan S-400'ler için Rusya Devlet Savunma Şirketi ROSTEC Başkanı açıklama yaptı. İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi;

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC Başkanı, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra başlayacağını belirtti.

SPIEF 2019’da Rus NTV televizyonuna konuşan Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” diye açıkladı.

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