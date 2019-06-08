Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'yla ortak yayın için istediği Uğur Dündar'dan cevap geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki televizyon yayın için Yıldırım'ın moderatör olmasını istediği Uğur Dündar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala gözler, AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir adayı arasında yakında gerçekleşecek olan televizyon düellosuna çevrildi. İstanbul seçimleri için yapılan anketlerde başa baş sonuçların çıkmasının ardından gerçekleşecek buluşma önem kazandı.
İmamoğlu'nun davetini daha önce kabul eden Yıldırım, dün yaptığı açıklamayla gündemi bir kez daha hareketlendirdi. Yıldırım, Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.
Adil olacağımdan kimseni kuşkusu olmasın: Binali Yıldırım'ın ismini ortaya attığı gazeteci Uğur Dündar'ın ne cevap vereceği merak konusuydu. İndependent Türkçe'ye konuşan Dündar, tekliften duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" diye yanıt verdi. Dündar, yayın hakkında şunları söyledi:
"Türkiye'de iki lider arasındaki son canlı yayın tartışması 2002 seçimlerinden hemen önce, en yüksek oyu alacağı anketlerde ortaya çıkan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gerçekleşmişti ve onu ben yönetmiştim. Yayından sonra her iki lider bana içtenlikle teşekkür etmişlerdi. O yayının son derece dürüst ve adil bir yayın olduğu iki liderin de ortak görüşüydü."