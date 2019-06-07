Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesi İbik köyünde Galip K. yönetimindeki traktör, Semerkaya mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Güllü K. ve oğlu Berkay K. hayatını kaybederken, yeğeni Süleyman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 200 metre aşağıdaki kazazedelere ekipler ulaşamayınca İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan ailenin cesetlerini bulundukları yerden çıkardı. Yaralı Süleyman K. ise olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.