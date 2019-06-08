Hafta iletişimsel işlerle başlıyor Yengeç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019

Karşınıza değişik fırsatlar gelebilir. Bu Yeniay’da diğer burçların aksine harekete geçmemelisiniz. 10-16 Haziran haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.

Haftanızı iletişimsel işlerinizle başlatacaksınız sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Önemli görüşme ve toplantılar devrede olacak. Çalışmıyorsanız yakın çevrenizle olan bağlantılarınız kuvvetlenecek. Sağlığınızla ve girişimlerinizle ilgili birtakım planlar yapabilirsiniz.

Karşınıza değişik fırsatlar gelebilir. Bu Yeniay’da diğer burçların aksine harekete geçmemelisiniz. Bu alanlarda önemli girişimlerinizde desteklenmeyeceksiniz.

Cuma günü ikili ilişkiler ve özel hayatınızda bir konuyu sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu konu kariyerinizle ilgili bir konu olabilir. Engellendiğinizi düşündüğünüz durumlarda ısrarcı olmayın. Olayları akışına bırakın.

Birkaç gün boyunca kararlar almaktan kaçının. Hafta sonunda olumsuz bakış açınız özel hayatınıza yansıyabilir. Sevdiğiniz insanı üzmemeye çalışın. İş ile ilgili konularda ise abartıya kaçmamalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.