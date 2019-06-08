İkizler Burcu Hande Kazanova yakın çevre önemli 10-16 Haziran 2019

10-16 Haziran haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Haftaya vaktinizi evinizde geçirerek başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.

Haftaya vaktinizi evinizde geçirerek başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu hafta başında hem kendi isteklerinize hem de parasal durumunuza odaklanacaksınız.

Özel hayatınızda güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu fırsatlar çok uzun vadeli olmayabilir. Aynı zamanda önemli sorumluluklar devreye girebilir. Sorumlulukları üstlenmek istemediğiniz ve maddi konularda zorlandığınız bir dönem olacak. Cuma günü parasal bir konu sizi zorlayabilir.

Bu hafta yakın çevreniz ve ailenizle ilgili konu ve olayların üzerinize düşmelisiniz. Bu alanda bazı sorunlara çözümler üretmelisiniz. Hafta sonu is maddi konularda biraz karamsar hissedebilirsiniz. Olayları çözüme ulaştırmak isterken olumsuz olmamalısınız.

Sevdiklerinizden güzel destekler alacaksınız. İkili ilişkiler ve kariyer yaşamınızda önemli kararlar alırken riskli durumlardan kaçının. Var olan durumları toparlamaya özen gösterin. Güzel bir hafta olsun.