HABER /  POLİTİKA

Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı

Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi. 

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi. 

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı
İstanbul'da feci kaza! Üst geçitten düştü
İstanbul'da feci kaza! Üst geçitten düştü
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih
Rusya'dan Türkiye'ye S-400'ler için tarih
Süleyman Soylu'dan Akşener'e 'stajyer' yanıtı
Süleyman Soylu'dan Akşener'e 'stajyer' yanıtı
İstanbul'da akılalmaz olay İnfaza gidiyordu
İstanbul'da akılalmaz olay İnfaza gidiyordu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli
Aslan Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019 maddi konular önemli
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Hafta iletişimsel işlerle başlıyor Yengeç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
Hafta iletişimsel işlerle başlıyor Yengeç Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova yakın çevre önemli 10-16 Haziran 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova yakın çevre önemli 10-16 Haziran 2019
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Eğitimsel konular ön planda 10-16 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Yorumlar