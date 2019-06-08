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İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019

İş alanı hareketli Başak Burcu Hande Kazanova 10-16 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 10-16 Haziran haftasında Başak burcunu neler bekliyor? Haftaya istek ve beklentileriniz, yapacağınız planlar ile başlayacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başak’lar.

Haftaya istek ve beklentileriniz, yapacağınız planlar ile başlayacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Bu hafta sizin haftanız olacak. Hayatınızla ilgili yoluna koymanız gereken alanların üzerine gidebilirsiniz.

Hafta başında özellikle kariyer alanında güzel etkileşimler olacak. Alacağınız güzel teklifler iş alanınızı hareketlendirecek. Bazı sonuçları önceden öngörmek ve düşünmek anlamında biraz daha dikkatli olmalısınız.

Bu hafta sorumluluklarınız size biraz ağır gelebilir. İstediğiniz performansı gösteremeyebilirsiniz. Cuma günü önemli olacak. Sosyal çevre ve özel hayat alanlarınızda zorlanmalar devrede olabilir. Önemli bir davet ya da organizasyon gerçekleşebilir ancak ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz.

Bu alanlarda sıkıntı ve problemler yaşanabilir. Bu hafta yapılacak bazı işlerinizi hafta başına devredebilirsiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda ise daha gerçekçi hareket etmeye çalışmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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