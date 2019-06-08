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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli geçişinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk 8 kişi de yaralandı. Kazadan geriye ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan eşyaları kaldı.

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen 33 CNT 40 plakalı otomobile, aynı istikamette giden ve makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 CNT 40 plakalı otomobil bariyerlere vurarak durdu. Kaza sırasında araçlarda bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan 34 RJ 5171 plakalı otomobilin sürücüsünün ise bir süre sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından morga konuldu. Kazadan geriye, ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan terlik, çanta, valiz ve çeşitli eşyalar kaldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde artan trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi sonrası, iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, belediye ekiplerince yol temizlendi. Araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü.

Makas atan sürücü kaçtı

Öte yandan, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

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