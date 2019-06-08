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ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre

ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi. Shanahan’ın, Türkiye’nin iki ay içerisinde S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmemesi durumunda F-35 programı kapsamındaki işbirliğinin tamamen durdurulacağı uyarısında bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi.

S-400'lerden vazgeç çağrısı

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

Türk pilotların eğitimi sonlandırılıyor

Dün Shanahan’ın ABD'nin Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atacağı bir dizi adımı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği açıklanmıştı. Mektupta, eğitimleri devam eden 42 Türk hava kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken personelin 31 temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edilmişti.

Türkiye'ye iki ay süre

ABD basınında yer alan ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 31 Temmuz'a dek süre tanıdı.

Washington'ın Ankara'ya iki seçenek sunduğu, bu seçenelerin S-400 anlaşmasını haziranın ilk haftasının sonuna dek Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal etmesi ya da yaptırımların ve F-35 programının iptal edilmesinin de dahil olduğu uygulamalarla karşı karşıya kalması olduğu belirtildi.

Diğer yandan 12 Haziran'da Brüksel'de F-35 alıcılarıyla yapılması planlanan toplantıya Türkiye'nin katılmayacağını söyleyen Shahanan, bu kararı "F-35 programının programatik yönetim faaliyetlerine Türkiye'nin katılımının düzenli bir şekilde durdurulmasını kolaylaştırmak" şeklinde gerekçelendirdi.

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