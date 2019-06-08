Sezai Temelli, Yıldırım'ın "Kürdistan" sözlerine tepki gösterdi

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşup "Meclis'te Kürdistan mebusu" sözlerine yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler." dedi.

Temelli, "Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Partisinin bayramlaşma programı kapsamında Şırnak ve ilçelerini gezdi.

"İstanbul'da da kayyumu söküp atacağız"

Temelli, 31 Mart seçimlerinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Defolun gidin, yallah Kürdistan'a" sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

Biz de dedik ki 'Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız.' İşte buradayız. Yine belediyemizdeyiz. Yine buradayız, yine hep beraberiz" dedi. "Peki, kim gitti" diye soran Temelli'ye yurttaşlar, "Onlar gitti" diye seslenirken, Temelli de "Kayyum gitti. Ne dedik bu kayyımları süpürüp atacağız. Cizre'den de sizlerle beraber kararlılığımızla, mücadelemizle, işte o kayyumu süpürüp attık. Bütün rezilliği ile hırsızlığıyla, yolsuzluğu ile süpürüp attık" diye konuştu. Temelli, "İstanbul'da da kayyumu söküp atacağız"

"Aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler"

Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşması ve "Kürdistan mebusu" hatırlatmasına da değinen Temelli, şunları söyledi:

Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden Çünkü samimi değiller. Şimdi peşinde oldukları şey; 3 tane, 5 tane oydur. Bizim, bu samimiyetsiz, bu sahtekarlığa, bu kayyumcu anlayışa verecek tek bir oyumuz yok. Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Bitlis'te Kürtçe tabela indirilir ve bunlar gelirler bizim belediyelerimizin girişini X-ray cihazı kurallar.

"Kayyumlarını X-ray cihazlarından geçir"

Ne arıyorsunuz? 'Suçlu arıyoruz' diyorlar. 'Bizden suçlu çıkmaz' dedim. Size bin kere söyledim; bizden insan çıkar insan. İçiyle dışıyla insan çıkar. Sen suçlu arıyorsan git o kayyumlarına. Kayyumlarını X-ray cihazlarından geçir. Geçir de suç gör. Adeta içlerinde suç yuva yapmış. Evet, çalmadıkları, çırpmadıkları şey kalmamış. Evet, bütün kentleri yağmalamışlar. Cizre'yi de yağmalamışlar ve bu anlayış hala iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Buna izin vermeyeceğiz."