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Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması

Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400’lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, "Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız." dedi.

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