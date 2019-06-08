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İmamoğlu Vali Yavuz'a 'it' dedi mi? İşte o görüntüler...

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümüne alınmadığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği iddia edilmişti. İmamoğlu'nun Yavuz'a hakaret ettiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı.

Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka hitap etmişti. Gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanına giden Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmemişti. Konuya ilişkin İmamoğlu, "Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

"İmamoğlu Vali'ye "it" dedi"

İmamoğlu'nun iddiasına cevap veren Ordu Valiliği, "VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.

Fatih Portakal'ın tepkisi

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, olayı haber bültenine taşıyarak "Ekrem İmamoğlu'nun Vali ile ilgili olarak kullandığı bir söz vardı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı ifadeyi kullanıyordu, hakaret içeren bir sözdü, biz onu vermedik" demişti.

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