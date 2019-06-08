HABER /  EKONOMİ

Çin'den beklenmedik hareket: ABD'ye zeytin dalı!

Çin'den beklenmedik hareket: ABD'ye zeytin dalı!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin’in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump arkadaşım. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” dedi.

Şi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio  Guterres’in de katıldığı oturumda konuştu.

İnsanlığın bir kez daha yol ayrımında olduğunu anlatan Şi,  “Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde yaşadığımız birçok çatışmanın çözümünü  sağlayabilecek altın bir anahtardır.” ifadesini kullandı.

ABD ve Çin birbirine derinden bağlı

Çok sayıda ülkenin, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesine ilgi  duyduğunu belirten Şi, “Bu fikir yalnızca Çin’e ait değil. Herkese fayda  sağlayacak. Yaklaşık 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluşla bu girişime yönelik  anlaşma imzaladık.” dedi.

Konuşmasında ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına da değinen  Şi, “Aramızda ticari anlamda bazı anlaşmazlıklar olsa da ABD ve Çin birbirlerine  derinden bağlı, en yüksek ticaret hacmine sahip iki ülke.” değerlendirmesinde  bulundu.

"Trump arkadaşım"

Şi, ABD ve Çin’in birbirlerinden tamamen kopmalarını “tahayyül” edemediğine işaret ederek, “Trump arkadaşım. Böyle bir kopuş istemediğine eminim.  ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna Devlet Başkanı  Vladimir Zelenskiy ile tanışmayı umduğunu belirterek, “Ancak Zelenskiy’den bu  yönde bir adım henüz gelmedi. Sadece bazı çelişkili açıklamalar duyduk.” dedi.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Rusya’nın konumuna da  değinen Putin, “Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan  kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler.” diye  konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hukuk fakültesi öğrencisi feci şekilde öldü
Hukuk fakültesi öğrencisi feci şekilde öldü
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşit zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşit zam
İmamoğlu Vali Yavuz'a 'it' dedi mi? İşte o görüntüler...
İmamoğlu Vali Yavuz'a 'it' dedi mi? İşte o görüntüler...
Sezai Temelli, Yıldırım'ın "Kürdistan" sözlerine tepki gösterdi
Sezai Temelli, Yıldırım'ın "Kürdistan" sözlerine tepki gösterdi
13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor
13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
ÖNCEKİ HABERLER
Özbekistan Türk iş adamlarını bekliyor
Özbekistan Türk iş adamlarını bekliyor
Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması
Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Hulusi Akar'a mektup Türkiye'ye iki ay süre
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü
Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Yorumlar