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Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! İşte son durum

Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! İşte son durum

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "harekâtın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen silahlar hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kg. patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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