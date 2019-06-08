Çevre Bakanı Kurum İstanbul seçimlerini değerlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP'nin başvurusuyla YSK tarafından iptal edilen ve tekrarı yapılacak olan İstanbul seçimini değerlendirirdi. Kurum, yapılan haksızlıklara 23 Haziran akşamı milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini kaydetti.

“Bu anlamda, İstanbul’umuz can ciğerimiz, 25 yıldır AK Parti belediyeciliğine gönül veren şehrimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994’te başlattığı süreçte, 25 yıldır yönetiliyor ve İnşallah; yeni bir 25 yıla da Binali Başkanla başlayacağız” diyen Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul’a yeni bir 25 yılı, inşallah kazandıracağız"

“23 Haziran akşamı İstanbul’a yeni bir 25 yılı, inşallah kazandıracağız. Yüksek Seçim Kurulu yapılan haksızlıklar nedeniyle 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal ettiler ve 23 Haziran’da yeni bir seçim yapma kararı aldılar. Gelinen süreçte yapılan haksızlıkları inşallah 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta verecektir. Ama şunu söylemem gerekir ki; biz Ulaştırma Bakanlığı yapmış olduğu dönemde, Başbakanlık yapmış olduğu dönemde, yine meclis başkanlığı yapmış olduğu dönemde, Binali Başkanımızla; Başbakanımızla; Binali abimizle, hep projeleri konuştuk, hep icraatları konuştuk, dedikodulara kulak asmadık ve vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak; o tünelleri, yolları yapacak, projeleri gördük" dedi. Ve ekledi:

"Yapılan haksızlıklara 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta cevap verecektir"

"Kendisinden o örnekleri aldık. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 23 Haziran’dan sonra diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul’da da Binali Başkanımızla, altyapıdan üst yapıya; kentsel dönüşüme, vatandaşımızla omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu projeleri yapmak istiyoruz. Çünkü biz başkanımızdan, Binali abimizden hep proje gördük. İcraat gördük, hiçbir zaman dedikoduya kulak asmadı. 15 Temmuz’da bile, o projelerinden birinde karargâh kurdurdu, kendisi anlattı. Biz, Kastamonulu kardeşlerimizden, 17 yıldır Cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında duran, sadece iş üreten, hep işle meşgale olmuş, işle hemhal olmuş değerli başkanımıza; Kastamonulu kardeşlerimizden destek istiyor ve 23 Haziran’da inşallah Binali Başkanımızı İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı yapmak istiyoruz.”