Çocukluk arkadaşını bıçaklayıp hastaneye götürmüştü! Pes dedirten savunma

ADANA'da çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra hastaneye götüren, öldüğünü öğrenince de ağlayan genç., "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte alkol alan üç arkadaştan, İbrahim Kul (27) ve Samet Y. (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y. üzerinde taşıdığı bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı.

'O benim çocukluk arkadaşım' deyip ağlamaya başladı

Daha sonra Samet Y., İbrahim Kul'u otomobiline bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinden bağırarak yardım isteyen Samet Y., İbrahim Kul'un öldüğünü öğrenince, 'O benim çocukluk arkadaşım' deyip ağlamaya başladı.

"Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" savunması

Polis tarafından gözaltına alınan Samet Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Samet Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Biz kimseyi keyfimizden öldürmedik" dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.