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Tunceli'de sıcak saatler! 5 terörist mağarada kıstırıldı

Tunceli'de sıcak saatler! 5 terörist mağarada kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir." diye konuştu.

İstanbul Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

"Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı"

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" diye konuştu.

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