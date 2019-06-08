Soylu'dan çarpıcı iddia: İmamoğlu'na Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubu'na ait uçakla seyahat ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar'da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

"Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş"

-Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar.