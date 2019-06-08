Erdoğan'dan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin nikah töreninde "doğum kontrolü" çıkışı!
Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "doğum kontrolü dediler, neslimizi kurutma yoluna gittiler" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘en az 3 çocuk’ önerisini tekrarladı.
İstanbul’da yapılan düğün töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
Benim evli çiftlere hep bir tavsiyem var. Bunu da herkes biliyor. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim.
Nitelikli nesillere ihtiyacımız var, milletler ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede maalesef doğum kontrolü dediler, neslimizi kurutma yoluna gittiler. Ama inşallah bu vasıflı nesil, bu dengeyi bozacak.
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, bunun üzerine de Özil Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıklamıştı.