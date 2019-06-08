Erdoğan'dan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin nikah töreninde "doğum kontrolü" çıkışı!

İstanbul’da yapılan düğün töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Benim evli çiftlere hep bir tavsiyem var. Bunu da herkes biliyor. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim.