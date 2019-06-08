HABER /  EKONOMİ

Yatırım araçlarından bu haftanın kazandıranı belli oldu

Yatırım araçlarından bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 3,55'lik kazançla kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,55'lik kazançla 93.809,09 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.819,98 puanı, en yüksek ise 93.809,09 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,28'lik artışla 106.281,20 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,57'lik primle 110.034,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,65'lik kazançla 70.053,24 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44'lük değerle 79.682,70 puana yükseldi. 

Turkcell en çok prim yapan hisse 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,40 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,30'luk artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,42'lik yükselişle de Polisan Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,13 ile Tüpraş oldu. Bu hisseyi yüzde 1,63'lük düşüşle Bera Holding, yüzde 1,48'lik azalışla da Odaş Elektrik takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 1 milyar 127 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 29 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 409 milyon lirayla İş Bankası (C) takip etti. 

Altın yükseldi, dolar düştü 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,37'lik artışla 250,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39'luk kazançla bin 669 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,68'lik azalışla 5,8000 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,55'lik artışla 6,5690 lira oldu.

Geçen hafta 7,3780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,43'lük kazançla 7,4100 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,87 değer kazanarak 5,8810 liradan alıcı buldu. 

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları oldu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış
Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış
Kahramanmaraş'ta tatil dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta tatil dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 4 yaralı
Tunceli'de sıcak saatler! 5 terörist mağarada kıstırıldı
Tunceli'de sıcak saatler! 5 terörist mağarada kıstırıldı
Ulaştırma Bakanlığından Marmaray iddiasına yalanlama
Ulaştırma Bakanlığından Marmaray iddiasına yalanlama
Çevre Bakanı Kurum İstanbul seçimlerini değerlendirdi
Çevre Bakanı Kurum İstanbul seçimlerini değerlendirdi
Ordu Valiliği Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ordu Valiliği Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Çocukluk arkadaşını bıçaklayıp hastaneye götürmüştü! Pes dedirten savunma
Çocukluk arkadaşını bıçaklayıp hastaneye götürmüştü! Pes dedirten savunma
Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobil bomba gibi patladı!
Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobil bomba gibi patladı!
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! İşte son durum
Pençe Harekatı'nda önemli gelişme! İşte son durum
Toronto Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta
Toronto Raptors şampiyonluğa bir galibiyet uzakta
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Yorumlar