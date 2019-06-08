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Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

ADANA'da, fiziksel engelli Fatih Öztürk (34), internetten tanıştığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser (25) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyor. Öztürk, "Birbirimize kavuşamıyoruz, resmi kurumlarla yazışmalarım var. Yardım bekliyoruz" dedi.

Adana'da oturan ve devlet hastanesinde bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuç alamadı.

Yaklaşık 3 yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Fatih Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız. Güvenle 2 ülke arasında dostluk köprüsünün kurulmasını istiyoruz. Aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var. 3 yıldır resmi kurumlarla yazışmalarım var. Herhangi bir netice alamadım" diye konuştu.

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