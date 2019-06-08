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NASA'dan bir ilk! Uzay turizmine başlıyor

NASA'dan bir ilk! Uzay turizmine başlıyor

NASA’nın “özel astronotlar” dediği turistlerin istasyonda 30 güne kadar konaklayabileceği belirtildi.

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) turistlere ve şirketlere açmayı planlıyor. Buna göre uzay istasyonunda reklam filmleri dahi çekilebilir.

İlk uzay turistlerinin istasyona 2020’de gideceğini söyleyen NASA, misafirlerin istasyonun içerisinde konaklayabileceğini söyledi.

Bu aynı zamanda, özel şirketlerin istasyonun belli kısımlarını bir süreliğine kiralayabileceği anlamına geliyor.

Kendi teknolojik ekipmanlarını ve astronotlarını istasyona getirebileceği söylenen şirketlerin bunun karşılığında yüklü miktarda ödeme yapması gerekebilir.

NASA UUİ de dahil olmak üzere, uzay faaliyetlerini ticarileştirme fikrine uzun süredir direniyordu.

Ancak son zamanlarda bu fikre ısınan uzay ajansı, özel sektörün uzay teknolojileri geliştirebileceğini ve 2024’te Ay’a tekrar gitme planında yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Buna göre söz konusu proje, gelecekte yapılacak uzay keşifleri için finansman da sağlayabilir.

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