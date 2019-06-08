Trabzon'da tacizciyi vatandaşlar tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı
Demirören Haber Ajansı
TRABZON'da, kadını sokakta taciz ettiği belirtilen adam, çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekiplerince kurtarıldı. Tacizcinin tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar anbean kaydedildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi.
Tacizi öğrenince adama saldırdılar
İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sokakta yürüyen kadını taciz etti. Kadının bağırmasıyla yanına gelen çevredekiler, taciz iddiasını öğrenince adama saldırdı.
Linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı
Tacizci, tekme tokat ve yumruklarla dövülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Taciz şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu
Öte yandan şüphelinin dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görülüyor.
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