HABER /  YEREL

Trabzon'da tacizciyi vatandaşlar tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı

Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da tacizciyi vatandaşlar tekme tokat dövdü! Kamera kayıttaydı

TRABZON'da, kadını sokakta taciz ettiği belirtilen adam, çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekiplerince kurtarıldı. Tacizcinin tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar anbean kaydedildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi.

Tacizi öğrenince adama saldırdılar

İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sokakta yürüyen kadını taciz etti. Kadının bağırmasıyla yanına gelen çevredekiler, taciz iddiasını öğrenince adama saldırdı.

Linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı

Tacizci, tekme tokat ve yumruklarla dövülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Taciz şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu

Öte yandan şüphelinin dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan'dan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin nikah töreninde "doğum kontrolü" çıkışı!
Foto Galeri Erdoğan'dan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin nikah töreninde "doğum kontrolü" çıkışı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan çarpıcı iddia: İmamoğlu'na Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş
Soylu'dan çarpıcı iddia: İmamoğlu'na Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş
Fenerbahçe’den Vedat Muriç hamlesi
Fenerbahçe’den Vedat Muriç hamlesi
Bisikletle seyahat eden Yüksel 8 günde İzmir'den Edirne'ye gitti
Bisikletle seyahat eden Yüksel 8 günde İzmir'den Edirne'ye gitti
Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi
Arpa ve buğdayda yüksek rekolte çiftçiyi sevindirdi
Geceleri ortaya çıkıyor Batman'da vatandaş tedirgin
Geceleri ortaya çıkıyor Batman'da vatandaş tedirgin
Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor
Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor
Çaykur Rizespor genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor
Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası
Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Yatırım araçlarından bu haftanın kazandıranı belli oldu
Yatırım araçlarından bu haftanın kazandıranı belli oldu
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış
Merakla beklenen program! İmamoğlu'ndan Uğur Dündar ismi hakkında çarpıcı çıkış
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Yorumlar