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Çaykur Rizespor genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor

Çaykur Rizespor genç stoper Burak Öksüz'ü istiyor

Çaykur Rizespor'da, transfer çalışmalarına başlanırken, stoper mevkiindeki ilk tercihin ise Ankaraspor'da yetişip Ankara Demirspor ile şampiyonluk yaşayan başarılı genç oyuncu Burak Öksüz'den yana kullanacağı belirtildi. 

Futbol hayatına Rize Çayspor’da başlayan, Osmanlıspor ve Ankaragücü’nde yetişip ardından Ankara Demirspor’da profosyonel olan 23 yaşındaki stoper oyuncu Burak Öksüz, geçen sezon Erzincanspor’a transfer oldu.

2018-2019 sezonu Türkiye 3'üncü Lig 3'üncü gurupta mücadele eden Erzincanspor’un formasını giyen Öksüz, 29 maçta ilk 11'de yer alırken, takımı adına 2 de gol kaydetti. Genç sol stoper, önceki sezon Ankara Demirspor formasıyla şampiyon olarak 2'inci Lig'e yükselme heyecanını yaşadı. Ankara Demirspor formasıyla profesyonel olan Burak, 3 sezonda çıktığı 82 karşılaşmada 6 golle fileleri havalandırdı.

Başarılı oyuncu ile Çaykur Rizespor’un temasa geçtiği öğrenildi. Stoper mevkiinde geleceğe yönelik bir oyuncu transfer etmek isteyen yeşil-mavililerde, Burak Öksüz transferinin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor.

Öte yandan bonservisi elinde bulunan genç oyuncuyu eski hocası Mustafa Kaplan’ın da Ankaragücü’ne ısrarla istediği belirtildi. Kasımpaşa, Bursaspor, Balıkesir ve Akhisarspor’un da transfer listesinde bulunan Öksüz, memleketinin takımı olan Çaykur Rizespor’da futbol oynamaya sıcak bakıyor

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