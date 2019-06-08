Londra'da lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından dövüldü!

Londra'nın kuzeyinde yer alan Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından saldırıya uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından saldırıya uğradı. Lezbiyen çift, saldırı sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Camden bölgesinde otobüse binen lezbiyen çift, öpüşmelerini isteyen dört erkek tarafından saldırıya uğrayarak dövüldü.

"Öpüşmemizi istediler"

CNN International'da yer alan habere göre, olayın mağdurlarından Melania Geymonat, saldırının ardından kendisi ve sevgilisi Chris'in kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğrafı Facebook'tan paylaştı. Otobüsün arka kısmında öpüştüklerini gören dört erkek tarafından tacize uğradığını aktaran Melania Geymonat, "Holigan gibi davranmaya başladılar, öpüşmemizi talep ettiler, bize 'lezbiyenler' olarak seslenip, cinsel pozisyonlarımızı tarif ettiler." diye yazdı.