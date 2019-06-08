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ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!

ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!

PASİFİK Okyanusu'nda çarpışmanın eşiğinden dönen ABD ve Rus savaş gemilerinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gemilerin yakınlaştığı sırada Rus askerlerin yarı çıplak güvertede güneşlendiği görüntüler ise tartışma yarattı.

CNN International, Rus Amiral Vinogradov'un Amerikan USS Chancellorsville gemisiyle neredeyse çarpışacağı görüntüyü dünyada ilk yayınlayan televizyon oldu.

Dakikalar sonra ABD donanması resmi Twitter hesabından video kayıtlarını yayınladı.İki ülke de olayla ilgili birbirlerini suçladı.

Tehlikeli bir manevra

CNN'ne konuşan ABD donanma sözcüsü Clayton Doss, "Bir Rus destroyeri, USS Chancellorsville'e karşı tehlikeli bir manevra yaptı. Neredeyse 20-30 metre kadar yaklaştı" dedi. Pentagon, Rus tarafının tehlikeli ve profesyonellik dışı davrandığını ileri sürdü. Rus Pasifik Filosu ise, güdümlü füze taşıyan ABD gemisinin kendilerine yaklaştığını savunuyor. Moskova'ya göre, USS Chancellorsville kruvazörü Amiral Vinogradov destroyerinin 50 metre önünden geçti.

Askerler güneşleniyordu

Pentagon'un paylaştığı görüntülerde dikkat çeken ayrıntı ise, Rus savaş gemisinde güneşlenen askerler. Amiral Vinogradov'un ABD gemisine 20 metre kadar sokulduğu sırada çok sayıda asker helikopter pistinde güneşlenmeye devam ediyor. Geminin bir başka noktasında güneşlenen bir diğer asker.

Tehlikeli yakınlaşmadan birbirlerini sorumlu tutuyorlar

Pasifik Okyanusu'ndaki gerilim, ABD donanmasının Rusya'nın Amerikan jetlerine Suriye semalarında müdahale ettiği yönündeki açıklamasından birkaç gün sonra yaşandı. ABD ve Rusya, havada ve denizde sık sık gerçekleşen tehlikeli yakınlaşmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

ABD Rusya gerilimi

ABD Kasım ayında Karadeniz'de bir Rus jetinin ABD savaş uçağına yaklaşmasına dair görüntüleri paylaşarak Rusya'nın sorumsuzca davrandığını söylemiş, Rusya ise ABD uçağının kendi hava sahalarını işgal ettiğini açıklamıştı. Rusya'nın Pasifik Filosu'nda Amiral Vinogradov'un yanı sıra iki savaş gemisi daha bulunuyor. 1987 yılında denize indirilen Amiral Vinogradov, üç yıl önce Hawaii açıklarında tatbikat yapan ABD donanmasını gözetlerken görülmüştü.

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