Mesut Özil'in düğünü Alman basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı Mesut Özil'in düğünü Alman basınının gündeminde ve Almanya'da yayın yapan gazeteler Erdoğan'ın düğünün önüne geçtiğini yazdı.

Almanya Futbol Milli Takımı’nın eski oyuncusu Mesut Özil, eski Türkiye güzeli ve oyuncu nişanlısı Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi yaptı.

Düğün Alman basınında da geniş yer buldu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Alman medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğüne katılımını eleştirdi.

Almanya'da haftalık yayın yapan Die Zeit gazetesi haberinde "Mesut Özil'in evlenmesi çok hoş. Ancak konuklarından biri hiç de çekici olmayan Türkiye'nin otoriter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı" ifadesini kullandı:

Tüm muhaliflerini tutaklatan ve Türk demokrasisini tahrip edilmesine izin veren Erdoğan muhalefetin güçlendiği zamanlarda ünlü futbolcu Mesut Özil'in düğününde boy gösteriyor. Mesut düğününün bir seçim kapanyasına alet edildiğini ve sömürüldüğünün farkında olmayabilir."

Süddeutsche Zeitung gazetesi de Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin düğününde nikah şahitliği yapan Erdoğan'ın organizasyonu gölgelediğini belirtti:

Normalde düğünlerin en önemli sorusu 'Kıyafetlerim nasıl gözükecek?' olur. Fakat Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğününde tüm dikkati kıyafetler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan gördü. Bir de Boğaz'ın hemen kenarına kurulmuş, güvenliği gözeten sahil güvenlik botları."

Ülkenin tirajı en yüksek gazetelerinden Bild de düğünün siyasi bir atmosfere büründüğü kanaatinde:

Mutlu çifti kutlayanlar arasında birçok konuk vardı. Bu güzel partiyi siyasi bir mesele haline getiren ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 300 konuğun çağrıldığı, Four Seasons Hotel'de düzenlenen düğünde sadece Erdoğan yoktu. Özil'in en önemli gününde birçok bakan ve muhafazakar İslamcı da yer aldı."

Özil çifti çocukların ameliyatını üstleniyor

İngiltere’nin Arsenal takımında futbol hayatını sürdüren Özil ve eşi Gülşe, düğünden önce yaptıkları açıklamada maddi sıkıntı nedeniyle ameliyat olamayan bin çocuğun bu masraflarını üstleneceklerini duyurmuştu.

Özil ayrıca, Twitter hesabı üzerinden Alman yardım örgütü olan Big Shoe’ya da yardım yapılması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası’ndan önce Türkiye Milli Takımı oyuncusu Cenk Tosun ve Almanya Milli Takımı oyuncularından İlkay Gündoğan ile birlikte, İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mesut Özil, bu görüşme nedeniyle Almanya’da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Dünya Şampiyonası’ndan sonra eleştirilerin ırkçılık boyutuna vardığını söyleyen Mesut Özil Almanya Milli Takımı’nda bir daha oynamama kararı almıştı.