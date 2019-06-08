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Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler

Demirören Haber Ajansı
Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler

BEYOĞLU'nda iki erkek yabancı uyruklu iki kadınI sokak ortasında feci şekilde darp etti. Kadınlar ile saldırganlar arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay dün saat 11.00'da meydana geldi. Beyoğlu'nda 2 erkek, yabancı uyruklu 2 kadını darp etmeye başladı. Araya giren esnaf ilk başta kadınları korumaya çalıştı. Saldırganlardan biri, kadına tekme tokatla saldırırken, diğer saldırgan ise önce yumruk attığı kadını daha sonra bir iş yerinin camına fırlattı. Kırılan cam kadını hafif yaraladı.

Yüzüne cam parçası ile vurdu

Kadın koşarak kaçarken saldırgan eline aldığı cam parçası ile kadını kovalamaya başladı. Saldırgan kadını darp ettiği sırada arkadaşı da korumak istedi, ancak saldırgan arkadaşını korumak isteyen kadının yüzüne cam parçası ile vurdu. Kadının karşılık vermesiyle yere düşen saldırgan, diğer kadını kovalamaya devam etti.

Yere düşen kadına feci şekilde tekmeler attı

Yine kız arkadaşını korumak için araya giren kadın bu sırada yere düştü. Saldırgan yere düşen kadına feci şekilde tekmeler atarken araya giren bir vatandaş kadını kurtardı.

2 saldırgan serbest bırakıldı

Kadınlar daha sonra koşarak olay ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırganlar direndi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca 2 saldırgan serbest bırakıldı. Yaşananlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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