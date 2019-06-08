HABER /  SPOR

Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler

Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler

Katalan basını, Yerry Mina'nın Copa America sonrası transfer için son kararını vereceği ve şu an en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Yerry Mina için İspanya ve Kolombiya basınında 'Fenerbahçe' haberleri çıkmaya devam ediyor.

Geçen sezon Everton'da istediği kadar forma şansı bulamayan Yerry Mina'nın kendisine yeni bir kulüp aradığı ve Everton'ın da satın alma opsiyonu kullanmayacağını Barça'ya ilettiği belirtildi. Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Kolombiyalı stoper için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Yerry Mina'nın da sarı lacivertli takımı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

Copa Amerıca'dan sonra karar verecek

Yerry Mina'nın 14 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da finali oynanacak olan Copa America'dan sonra son kararını vereceğinin altı çizildi. Zira, Yerry Mina'nın Kolombiya formasıyla göstereceği performans sonrası taliplerinin artacağına dair bir umudu olduğu bilgisi verildi.

Geçen sezon 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 13 Premier Lig maçında forma giyen Yery Mina, 1 gol attı ve 1 sarı kart gördü.

KAYNAK: SPORX

SON DAKİKA HABERLERİ
Niğde'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Niğde'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Tam 6700 yıllık! Atıyla gömülmüş halde bulundu
Tam 6700 yıllık! Atıyla gömülmüş halde bulundu
Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak
Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak
VIP krizi derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündeme damga vurdu
VIP krizi derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündeme damga vurdu
Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler
Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe
ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!
ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!
ABD'nin Bakan Akar'a gönderdiği mektup! MSB'den Kritik açıklama
ABD'nin Bakan Akar'a gönderdiği mektup! MSB'den Kritik açıklama
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Mesut Özil'in düğünü Alman basınında geniş yankı buldu
Mesut Özil'in düğünü Alman basınında geniş yankı buldu
Nikâh masasında 3 aynı isim
Nikâh masasında 3 aynı isim
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Londra'da lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından dövüldü!
Londra'da lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından dövüldü!
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yorumlar