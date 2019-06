Rodallega'nın Club Olmipia ile anlaştığı ortaya çıktı

Trabzonspor'daki geleceği hala belirsiz olan Rodallega'nın 1 hafta önce Club Olmipia ile anlaştığı fakat menajerinin nedeniyle transferin iptal olduğu açıklandı.

Trabzonspor'la sezon sonunda sözleşme sona eren Rodallega'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ederken, Paraguay'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Olimpia kulübü Başkanı, Rodallega ile 1 hafta önce anlaşmaya varmalarına rağmen menajerinin her şeyi bozduğunu söyledi.

Trovato, "Rodallega ile anlaşma yaptık. Zaten prensipte her şey tamamdı. Ancak Rodallega'nın menajeri her şeyi alt üst etti ve anlaşma şartları tamamen bozuldu. Biz burada Rodallega'yı suçlamıyoruz. Çünkü her konuda anlaşmaya varmışken başka birisi ortaya çıktı ve her şeyi bozdu." ifadelerini kullandı.