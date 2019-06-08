HABER /  SPOR

Rodallega'nın Club Olmipia ile anlaştığı ortaya çıktı

Rodallega'nın Club Olmipia ile anlaştığı ortaya çıktı

Trabzonspor'daki geleceği hala belirsiz olan Rodallega'nın 1 hafta önce Club Olmipia ile anlaştığı fakat menajerinin nedeniyle transferin iptal olduğu açıklandı.

Trabzonspor'la sezon sonunda sözleşme sona eren Rodallega'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ederken, Paraguay'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Olimpia kulübü Başkanı, Rodallega ile 1 hafta önce anlaşmaya varmalarına rağmen menajerinin her şeyi bozduğunu söyledi.

Trovato, "Rodallega ile anlaşma yaptık. Zaten prensipte her şey tamamdı. Ancak Rodallega'nın menajeri her şeyi alt üst etti ve anlaşma şartları tamamen bozuldu. Biz burada Rodallega'yı suçlamıyoruz. Çünkü her konuda anlaşmaya varmışken başka birisi ortaya çıktı ve her şeyi bozdu." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler
Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler
Niğde'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Niğde'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Tam 6700 yıllık! Atıyla gömülmüş halde bulundu
Tam 6700 yıllık! Atıyla gömülmüş halde bulundu
Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak
Rus senatör Klintseviç'ten ABD'ye sert tepki: Şantaj girişimi işe yaramayacak
VIP krizi derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündeme damga vurdu
VIP krizi derinleşiyor! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündeme damga vurdu
Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler
Beyoğlu'nda inanılmaz görüntüler! 2 yabancı uyruklu kadını feci şekilde dövdüler
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe
ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!
ABD ve Rus savaş gemilerinden tehlikeli manevralar!
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
ABD'nin Bakan Akar'a gönderdiği mektup! MSB'den Kritik açıklama
ABD'nin Bakan Akar'a gönderdiği mektup! MSB'den Kritik açıklama
Mesut Özil'in düğünü Alman basınında geniş yankı buldu
Mesut Özil'in düğünü Alman basınında geniş yankı buldu
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Nikâh masasında 3 aynı isim
Nikâh masasında 3 aynı isim
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Yorumlar