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İki kız çocuğuna istismarda bulunan adam linç ediliyordu

İki kız çocuğuna istismarda bulunan adam linç ediliyordu

Malatya'da iki kız çocuğuna cinsel ibulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.'yı polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Malatya'da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.'yı (38) polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Soruşturma başlatıldı

Olay, Valilik arka tarafından bulunan Vilayet Parkı içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K.'yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.Vatandaşların darp ettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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