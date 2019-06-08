A Milli Takım son dünya şampiyonu Fransa'yı devirdi

A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi.

EURO2020 Elemeleri H Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız ile Fransa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız, son Dünya Kupası şampiyonunu 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk bölümünü üstün oynayan Millilerimiz, 30. dakikada Merih Demiral'ın asisti ve Kaan Ayhan'ın golüyle öne geçti. 40. dakikada bu kez Dorukhan Toköz asisti yaptı, Cengiz Ünder fileleri havalandırdı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattık.

İkinci yarıda skoru koruyan ve Fransa'ya pozisyon şansı vermeyen Millilerimiz, tarihi bir zafere imza attı.

Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti ve grubun zirvesine yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puan ile 2. sıraya indi.

Millilerimiz, 11 Haziran saat 21.45'te İzlanda'nın konuğu olacak. Fransa ise aynı gün Andorra deplasmanına gidecek.

MAÇTAN NOTLAR

Türkiye ile Fransa arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçının ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı.

40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda gol olmadı ve maç bu skorla bitti

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıktı

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.