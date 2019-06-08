Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması

Melih Gökçek, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'a 'Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?' diye sorduğunu ve 'Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın' diye cevap aldığını aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti İstanbulBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la arasında geçen Uğur Dündar diyaloğunu aktardı.

Gökçek: Dündar her türlü oyunu oynadı, nasıl güveneceksiniz?

Kişisel Twitter hesabından Binali Yıldırım'la arasında yaşanan diyaloğu aktaran Melih Gökçek,"Binali Bey'le görüştüm. Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz? dedim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: kendime güveniyorum

Gökçek, Yıldırım'ın soruya "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diye yanıt verdiğini aktardı.