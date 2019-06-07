AK PARTİ

Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KASTAMONU Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında, "Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" şeklinde konuştu.

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