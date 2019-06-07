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Cinayet zanlısı 4 yıl sonra tatil yaparken yakalandı!

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan Mutlu Alpı'nın kentteki bir otelde tatil yaptığını belirledi. Polis ekiplerince otelde gözaltına alınan Alpı, Fethiye Adliyesindeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Çubuk ilçesinde 2015'te meydana gelen silahlı kavgada olay yerinde tesadüfen bulunduğu iddia edilen Satılmış Arıkan vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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