DÜNYA

Bir anda oldu! Bunu hiç düşünmediler

Çin'de bir oto tamirhanesinde yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın önünde duran iki çalışan hiç hesap edemedikleri bir anda yere serildi.

Çin'den milyonlarca kişinin izlediği bu video viral olarak tüm dünyaya yayıldı. Aracın sürücüsü gaza bastığı anda, iki işçinin üzerinde durduğu döşeme hareket etti. İlk bakışta kimsenin ne olduğunu anlamadığı olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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