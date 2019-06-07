DÜNYA

85 hastayı öldüren eski hemşire Niels Högel davasında yeni karar!

Almanya'da 85 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan eski hemşire Niels Högel'e ikinci kez müebbet hapis cezası verildi. Högel'in "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılıyor.

Niels Högel, 2015 yılında da iki ayrı cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Högel 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede bazı hastalarını aşırı dozda ilaç vererek öldürmüştü. Eski hemşirenin kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastalardan bazılarını daha sonra kurtarmaya çalışarak iş arkadaşlarını etkilemeye çalıştığı yönünde haberler çıkmıştı.

Oldenburg kentindeki son duruşmada ise yargıç Sebastian Buehrmann, Högel'in seri cinayetlerinin anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "İnsan aklı tüm bu eylemler karşısında iflas ediyor" dedi.

Ekim 2018'de başlayan davada, Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde çalışırken 100 kişiyi öldürmekle suçlanan Högel, 43 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis eski hemşirenin çok daha fazla kişiyi öldürmüş olacağını düşünüyor ancak cesetler yakıldığı için kanıtlara ulaşılamıyor.

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