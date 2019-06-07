MEDYA

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi ile ilgili tartışılan sözlerine tepki gösterdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'dan İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada ortalık karıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na görevliler engel oldu. Tartışma sırasında sinirler gerildi ve Ekrem İmamoğlu da duruma öfkelendi.

VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyuldu. Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu.

FOX Ana Haber'de Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyledi, VIP salonu önünde yaşanana tartışmaları ve gergin anların görüntülerini yayınladı. Fatih Portakal haberden sonra Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Böyle sözler söyleme hakkı olamaz

Fatih Portakal, siyasetçilerin sağlam bir sinir yapısına sahip olmaları gerektiğini belirtirken, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doktorları dinlemedi şimdi ondan mutlusu yok
Doktorları dinlemedi şimdi ondan mutlusu yok
Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...
Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...
Öcalan cevapladı: İmralı'da görüşler devam edecek mi?
Öcalan cevapladı: İmralı'da görüşler devam edecek mi?
Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?
Dolardaki sert düşüşün nedeni ne?
Merakla beklenen İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın programı TRT'de olacak
Merakla beklenen İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın programı TRT'de olacak
Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gence ilişkin konuştu: Eşine bıçak çektiler
Soylu, İmamoğlu'yla tartışan gence ilişkin konuştu: Eşine bıçak çektiler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da rakibinden korkan boğa seyircilerin arasına böyle daldı
Aydın'da rakibinden korkan boğa seyircilerin arasına böyle daldı
Taksim Metrosunda çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Taksim Metrosunda çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Kavga etiği komşusunun evini yaktı
Kavga etiği komşusunun evini yaktı
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Meral Akşene "Biz de VIP'ten atıldık"
Meral Akşene "Biz de VIP'ten atıldık"
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!